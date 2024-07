Calciomercato Roma, il Milan scarica Abraham e si avvicina a Füllkrug. Tammy senza offerte, potrebbe restare

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Il Milan, dopo essersi assicurato Alvaro Morata, ora spinge per chiudere l’acquisto di Niclas Füllkrug, 31 anni, attaccante del Borussia Dortmund.

I rossoneri, riferisce Sky Sport in questi minuti, sembrano dunque aver mollato definitivamente Tammy Abraham, calciatore che era stato valutato con attenzione dai dirigenti milanisti. La Roma però non ha accettato scambi e chiedeva 30 milioni di euro per la sua cessione, cifra troppo alta per il Milan.

Adesso per Abraham, rimasto senza proposte, si prospetta una possibile permanenza in giallorosso. L’inglese è legato alla Roma da un contratto fino al 2026.

