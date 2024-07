Calciomercato Roma, dall’Inghilterra: Ghisolfi ci prova per Jonathan David, ma c’è concorrenza

AS ROMA NEWS – La Roma sembra non aver perso affatto di vista la pista che porta a Jonathan David, 24 anni, attaccante canadese del Lille che si libererà a parametro zero nel 2025.

Il calciatore era una delle prime scelte per il ruolo di nuovo centravanti della squadra di De Rossi, ma i costi dell’operazione e la concorrenza agguerrita avevano frenato gli iniziali entusiasmi. Ora però il nome di David torna in auge.

Nella notte tra ieri e oggi Gianluca Di Marzio ha parlato di un possibile ritorno di fiamma dei giallorossi sul centravanti canadese viste le difficoltà di arrivare a dama con En-Nesyri, corteggiato dal Fenerbahce. In questi minuti arrivano conferme anche dall’Inghilterra.

Secondo il giornalista Dharmesh Sheth di Sky Sports, ribadisce come la Roma sia interessata al 24enne del Lille, che avrebbe però numerose offerte di club, anche inglesi. Il calciatore sta riflettendo sulle varie proposte, e non è escluso nemmeno che decida di restare al club francese per poi andare via a giugno a parametro zero.

Roma interested in Lille forward Jonathan David. 1 source claims numerous offers in. David wants to assess all options – interest from clubs in Premier League & Europe. David staying & leaving on a free not ruled out. Some clubs exploring pre-contract in January. #LOSC #ASRoma — Dharmesh Sheth (@skysports_sheth) July 18, 2024

