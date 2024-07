“ON AIR!” – ROSSI: “Tridente Dybala-David-Soulé? Alle difese avversarie servirebbe l’Oki…”, ORSI: “Belli i nomi, ma ora bisogna quagliare”, PRUZZO: “La priorità sono due terzini di livello”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Se la Roma prende Soulé e En-Nesyri io sono contento. Non contesto i nomi, contesto la tempistica. Ma non posso dare colpe a Ghisolfi, che è arrivato l’altro ieri… Oggi riesce il nome di Jhonatan David, la scrive Di Marzio che è uno ben informato e difficilmente dice cose tanto per buttarle lì. Questo significa che qualcosa c’è e qualcosa dalla Roma è filtrato, ma mi domando se non sia un modo per stanare En-Nesyri… David come attaccante è più moderno rispetto al marocchino, che segna tantissimo di testa ed è più un centravanti vecchia maniera. De Rossi? Secondo me ti direbbe “magari ci casca uno dei due…“… Se la Roma riuscisse a fare tridente Dybala-David-Soulè, per le difese avversarie servirebbe l’Oki per smaltire il mal di testa…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Le Fee? Sono d’accordo con chi sostiene che possa essere il nuovo Mhkitaryan per la Roma, con più qualità ma meno forza, meno esplosività dell’armeno…”

Paolo Cosenza (Tele Radio Stereo): “Ieri non ho visto un 4-3-3 ma un 4-2-3-1 con Baldanzi trequartista sulla linea di Solbakken e Joao Costa, con Dybala falso nove… Soulè? E se invece la Roma avesse già un accordo con la Juventus per Chiesa e la stesse aiutando ad alzare il prezzo dell’argentino per farlo vendere meglio al Leicester? Per me Soulé non è un obiettivo, senti che ti dico… Per la Juve Soulé è un giocatore normalissimo, e se riescono a venderlo a 35 milioni festeggiano a champagne…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Dybala falso nove è un’indicazione, io penso che la Roma possa cominciare il campionato così nell’attesa che il nuovo centravanti si adatti alla nuova squadra. De Rossi? Era nervosismo ieri… Abraham? E’ in uscita, e visto che l’ultima volta che era in uscita si è spaccato tutto stavolta hanno scelto di andarci cauti. Bove invece si era fatto male sul serio. David? La notizia non viene riportata dai giornali perchè ieri a Trigoria non è stato confermato, mentre è stata assolutamente confermata dalla Souloukou l’offerta di 25 milioni per Soulè. Ghisolfi ieri informalmente ha parlato con i giornalisti della carta stampata, e ha dato delle indicazioni sugli obiettivi della Roma: si parla di due terzini, di un centravanti e di un esterno alto…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Ci vuole coraggio nel puntare sui giovani, perchè a parole siamo tutti bravi, però quando hai in mano una mezzala come Pisilli devi avere coraggio di farlo giocare titolare magari alla prima contro il Cagliari. Poi se fa una partita da 5 in pagella pazienza, ma serve coraggio nel fare scelte simili…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Pisilli? Ha 20 anni, non 16, non è così piccolo… Abraham e Bove indisponibili ieri? Ho maliziosamente pensato che fossero fuori per via di trattative di mercato. Abraham però già martedì non appariva nelle foto di allenamento della squadra. Quello di Bove invece è uno stop precauzionale, ma anche lui è al centro di voci di mercato. Nessuno dei due è a un punto così avanzato della trattativa da non rischiarli in amichevole, ma siccome sono entrambi in uscita forse può starci questo pensiero…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Sappiamo che Dybala non ti gioca 35 partite di campionato, e l’arrivo di Soulé ti potrebbe permettere una migliore gestione della Joy. Lui, Soulè, Pellegrini, Le Fee…Roma troppo sbilanciata? Se giocassi 4-3-3 avresti comunque tre centrocampisti, e Soulé è uno che ha fatto tutta la fascia con Di Francesco. Io comunque ieri ho visto una Roma che cerca sempre di recuperare palla, questa impressione ce l’ho avuta nitidissima, il che mi ha fatto pensare che il prossimo anno potrebbe prendere qualche gol in più in contropiede ma ne farà qualcuno in più rubando il pallone nella metà campo avversaria…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Ma chi sarebbero i terzini della Roma al momento? Angelino e Celik? Ma per favore…non mi fate iniziare la giornata così…Ti servono due terzini di livello, i terzini devono essere una priorità. Ho sentito dire che la Roma sta valutando Kayode dalla Fiorentina, ma io voglio non crederci…è un giocatore che la viola si è trovata per caso. Io punterei su due terzini veri, che ti danno garanzie e non ti fanno rischiare. E poi il centravanti va preso. Se En-Nesyri segna, allora va bene…mi fido di voi… Su Soulé fate voi, non vi so dire, penso che Baldanzi la Roma lo ha pagato caro…”

Luigi Salomone (Radio Radio): “Soulè risulta a me e ai miei colleghi de Il Tempo come l’obiettivo primario della Roma. Per l’attacco, visti i nomi che circolano, Abraham non mi sembra inferiore, secondo me è un giocatore che può dare ancora molto. Per la difesa non dimentichiamoci che la Roma ha perso Llorente, che era uno che ti risolveva dei problemi. Per cui serve anche un difensore centrale…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Io non so se De Rossi si fida dei suoi centrali, di Smalling, di Ndicka…Detto questo la Roma sul mercato mi sembra un po’ in ritardo. De Rossi è un allenatore giovane e gli devi dare la possibilità di iniziare il campionato con la squadra titolare. I nomi usciti sono belli, però ora quagliamo sennò restano solo nomi. Al momento De Rossi sta allenando solo due o tre giocatori di quelli che saranno titolari…”

