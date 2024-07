AS Roma: presentata ufficialmente la nuova maglia home 2024-2025 (FOTO – VIDEO)

NOTIZIE AS ROMA – Dopo le varie anticipazioni, oggi viene svelata ufficialmente la maglia ‘Home’ della Roma per la stagione 2024/25.

L’essenza di Roma, scrive il club sui social, lanciando le prime immagini della divisa realizzata da Adidas basandosi su riferimenti di Campo Testaccio, come raccontato ieri nella presentazione dedicata alla stampa.

Questo il tweet del club giallorosso dove viene mostrata per la prima volta al pubblico il nuovo kit casalingo per la prossima stagione.

The essence of Roma 💛❤️

Introducing the new 24/25 AS Roma home kit 🐺, available now 🔗https://t.co/KZl3UXrh7N@adidasfootball | #ASRoma pic.twitter.com/fKLgVeSfGG

— AS Roma (@OfficialASRoma) July 18, 2024