Calciomercato Roma, Oliveras ceduto all’Al-Ittihad per 6 milioni di euro

NOTIZIE AS ROMA – La Roma incasserà ben 6 milioni di euro dalla cessione di Jan Oliveras, terzino spagnolo ex Primavera, passato all’Al-Ittihad insieme a Houssem Aouar.

A rivelare l’indiscrezione di mercato è l’edizione odierna del Corriere dello Sport. La Roma dunque riceverà 18 milioni di euro complessivi dalla cessione del centrocampista algerino, pagato invece 12 milioni dal club saudita, e di quella del giovane laterale classe 2004.

Una ricca plusvalenza per i conti del club giallorosso, con Ghisolfi che dunque potrà contare su un importante extra-budget da utilizzare sul mercato in entrata. Il ds infatti sta preparando l’affondo per Soulé, ma anche per il nuovo centravanti da regalare a De Rossi.

Fonte: Corriere dello Sport

