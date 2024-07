Soulé, la Roma passa ai fatti: offerti 25 milioni di euro, via alla trattativa con la Juventus

AS ROMA NEWS – Dopo aver strappato il sì del giocatore, ora la Roma si fa sotto con la Juventus. L’obiettivo dei giallorossi però non è Federico Chiesa, ma Matias Soulè. Che a differenza dell’azzurro ha accettato con entusiasmo la proposta di Ghisolfi.

Ora però arriva il difficile: convincere i bianconeri a cedere il suo talento a una rivale. La notizia importante è che la Roma si è seduta al tavolo delle trattative, recapitando a Giuntoli una proposta da 25 milioni di euro, bonus compresi. Grosso modo la stessa che ha presentato il Leicester, e che la Juve ha rifiutato.

Giuntoli spera di ottenere 35 milioni totali dalla cessione di Soulè, ma per ora il tanto paventato rilancio degli inglesi non è ancora arrivato. Inoltre andare in Premier non è al momento nella testa dell’esterno offensivo, che preferirebbe restare in Italia e vestire di giallorosso. E in casa Juve c’è la fretta di incassare.

Una fretta che fa gioco a Souloukou e Ghisolfi, convinti di aver fatto uno sforzo importante nell’avvicinarsi ai desideri della società piemontese. La novità importante è che la trattativa tra Roma e Juve per Soulè è cominciata. Con i capitolini forti del sì del calciatore.

Fonti: Il Tempo / Gazzetta dello Sport / Leggo

