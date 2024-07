En-Nesyri si complica: c’è il rilancio del Fenerbahce. E la Roma può tornare su Jonathan David

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Il Fenerbahce rilancia. E si spinge fino a 6 milioni di euro a stagione per convincere En-Nesyri a non accettare la corte della Roma e sposare la causa di Josè Mourinho.

La corsa al centravanti marocchino si complica di nuovo: i turchi stanno usando argomenti molto convincenti con il giocatore del Siviglia, che ora sembra tentennare. Il Fenerbahce è sicuro di poter strappare l’accordo con En-Nesyri nelle prossime 48 ore per poi chiudere senza problemi l’intesa con il club spagnolo.

La Roma, che si è spinta fino a 3,5 milioni, non vuole rilanciare. Si aspetta dunque una decisione del marocchino, che al momento sembra di nuovo più vicino alla Turchia che non all’Italia. E così Ghisolfi, dopo le difficoltà incontrate con Sorloth, ora rischia di perdere anche En-Nesyri.

Ma attenzione al colpo di coda del ds, che potrebbe tornare su un “vecchio” pallino per l’attacco: il canadese Jonathan David, 24 anni, centravanti del Lille. L’agente del calciatore era già stato avvicinato da Ghisolfi senza però trovare un’intesa sull’ingaggio. Viste le difficoltà per En-Nesyri e Sorloth, il direttore sportivo giallorosso potrebbe rialzare il telefono e cambiare le carte in tavola.

Fonte: Gianlucadimarzio.com / Sky Sport

