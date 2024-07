LE FEE: “La chiamata della Roma mi ha sorpreso. Voglio mettere le mie qualità a disposizione della squadra”

AS ROMA NEWS – Buon test per la Roma e per Enzo Le Fee, a segno all’esordio contro il Latina. Al termine dell’amichevole il centrocampista francese ha parlato ai microfoni dei cronisti presenti. Queste le sue dichiarazioni:

Le tue prime sensazioni con la maglia della Roma?

“Sensazioni molto buone, fa molto caldo quindi dobbiamo anche un po’ abituarci ed adattarci. Sono stato accolto molto bene da tutti, dal gruppo e dallo staff. Sono contento di essere qui, spero di fare una bella stagione”.

Ti sei sentito a tuo agio in mezzo al campo. Qual è la tua posizione ideale?

“Sì, mi sento a mio agio, inizio a conoscere i compagni. E’ chiaro che con il tempo e man mano che la preparazione andrà avanti li conoscerò sempre meglio. Voglio mettere a disposizione le mie qualità a tutti i compagni e la squadra”.

Qual è la cosa che ti chiede di più il mister in questi giorni?

“Mi chiede di toccare molto la palla e fare da legame tra difensori e centrocampisti, di giocare in avanti, tutte cose che mi piace fare. Fisicamente non sono ancora evidentemente al 100% ma sono sicuro che man mano che la forma migliorerà quando sarò al top della condizione potrò fare tutto questo ancora meglio”.

C’è un giocatore al quale ti ispiri maggiormente?

“Ho sempre detto Iniesta, il giocatore da cui traggo ispirazione perché è stato il migliore in quel ruolo”.

Sei stato sorpreso di essere stato chiamato dalla Roma? Quando lo hai saputo?

“Sì è stata una sorpresa per me, anche perché sono reduce da quella che non è stata la mia migliore stagione, ho avuto due infortuni piuttosto seri che mi hanno impedito di giocare ed esprimermi al meglio. E’ una sfida che ho voluto cogliere, ho voluto lasciare la Francia per provare nuove esperienze, addirittura ho avuto l’opportunità di venire qui alla Roma pertanto sono molto felice e voglio dimostrare quello di cui sono capace”.

