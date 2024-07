CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo mercoledì 17 luglio 2024 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 10:15 – JUVE-KOOPMEINERS DOPO LA CESSIONE DI SOULE’ – La Juventus andrà all’assalto di Koopmeiners dopo aver incassato i soldi che pensa di ricavare dalla cessione di Matias Soulè (21). Il Leicester è pronto a una nuova offerta per l’argentino, la Roma è ancora in corsa. Lo scrive Fabrizio Romano su X.

Ore 9:30 – POSSIBILE SCAMBIO BOVE-KAYODE – La Fiorentina vuole Edoardo Bove (22) per il quale la Roma chiede circa 18 milioni di euro. I viola pensano a una contropartita, si pensa a uno scambio con Michael Kayode (20), terzino destro italo-nigeriano. (Leggo)

Ore 9:20 – ANCHE IL FEYENOORD SU DAHL – Samuel Dahl (21), terzino sinistro svedese su cui la Roma sembrava pronta a chiudere, è finito nel mirino del Feyenoord. (Tele Radio Stereo)

Ore 9:00 – UFFICIALE LA CESSIONE DI AOUAR – Houssem Aouar (25) è stato ceduto ufficialmente all’Al-Ittihad a titolo definitivo. LEGGI IL COMUNICATO UFFICIALE

Ore 8:15 – OFFERTA WEST HAM PER SORLOTH – Su Alexander Sorloth (28) si fa sotto con forza il West Ham, che ha proposto ben 30 milioni di euro al Villarreal per il gigante norvegese. Il Villarreal continua a chiedere i 38 della clausola rescissoria. (Relevo.com)

Ore 8:00 – EN-NESYRI CHIEDE DI PIU’ ALLA ROMA – Nonostante il gradimento al trasferimento in giallorosso, Youssef En-Nesyri (27) chiede uno stipendio più alto di quello proposto dalla Roma. Il Fenerbahce sarebbe pronto a garantirgli 5 milioni l’anno, cifra che il marocchino vorrebbe guadagnare anche nella Capitale. (Il Messaggero)

Ore 7:40 – IL LEICESTER NON RILANCIA PER SOULE’ – La corsa a Matias Soulé (21) al momento sembra ristretta a due club: il Leicester, che non ha il gradimento del calciatore, non ha rilanciato dopo la proposta (rifiutata) i 25 milioni di euro, bonus compresi. Si aspetta ora una mossa della Roma. (Gazzetta dello Sport)

IN AGGIORNAMENTO…

