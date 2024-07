Juventus, Thiago Motta: “Soulè? Ora vi posso dire solo che si sta allenando bene. E su Chiesa…”

ALTRE NOTIZIE – Thiago Motta parla alla stampa nella conferenza di presentazione come nuovo tecnico della Juventus.

Come era lecito attendersi, il tecnico bianconero ha risposto alle domande sui propri calciatori al centro delle voci di mercato. Su Federico Chiesa: “Come ha detto il nostro direttore (Giuntoli, ndr) abbiamo tanti giocatori forti, e mi riferisco anche a lui”.

Su Matias Soulé, anche lui accostato con insistenza alla Roma specie in queste ultime ore: “Si sta allenando molto bene, come ha detto il direttore fa parte del gruppo e adesso è un giocatore della Juventus. In questo momento vi posso dire solamente che si sta allenando molto bene“.