Calciomercato Roma, Fabrizio Romano: “Interesse concreto dei giallorossi per Lucumì”

Jhon Lucumì continua a essere uno dei nomi più caldi in orbita Roma per rinforzare la difesa di Gasperini. Il centrale colombiano, reduce da un’ottima stagione col Bologna culminata con la storica vittoria della coppa Italia , è considerato uno dei profili ideali per il nuovo progetto tecnico giallorosso.

Classe 1998, mancino, forte fisicamente e con una buona capacità di impostazione, Lucumì rispecchia l’identikit cercato a Trigoria per completare un reparto che ha bisogno di solidità e profondità.

Il giocatore è seguito da settimane anche dal Bournemouth, club inglese che aveva mostrato interesse già in primavera, ma secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, la priorità di Lucumì resta quella di restare in Serie A. Un aspetto che gioca a favore della Roma, che ha già avviato i primi contatti per sondare le condizioni dell’operazione.Il Bologna, dal canto suo, non vorrebbe smantellare la squadra ma davanti a un’offerta congrua potrebbe aprire alla cessione.

Lucumì piace da tempo a Gasperini, che già lo aveva valutato ai tempi dell’Atalanta. Il suo arrivo sarebbe un innesto strategico: giovane ma già esperto, conosce bene il campionato italiano e garantirebbe affidabilità immediata. Il suo possibile approdo nella Capitale dipenderà anche da eventuali uscite nel pacchetto difensivo (Kumbulla e soprattutto Hermoso), ma la sensazione è che Ghisolfi voglia accelerare presto.