“ON AIR!” – PIACENTINI: “Vicenda Svilar gestita coi piedi”, ROSSI: “Mile può essere multato per aver parlato a un giornalista”, MALENA: “Gasp vuole partire forte”, TORRI: “Se cambia va incontro a una delusione”

David Rossi (Rete Sport): “Se l’incontro con Svilar fosse stato positivo, non si sarebbero chiusi i boccaporti della comunicazione da parte della Roma. E il fatto che il giocatore abbia parlato a un giornalista mi sembra abbastanza indicativo, in teoria potrebbe essere multato perchè un calciatore dovrebbe essere autorizzato prima di parlare a un giornale… La voglia di dire “tra poco sarà tutto più chiaro” non mi lascia sensazioni positive…

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “La Roma riesce a passare dalla parte del torto lasciando la comunicazione agli agenti di Svilar. Il messaggio che passa è solo quello veicolato dai procuratori del calciatore, e la Roma non fa una bella figura. La vicenda è stata gestita coi piedi, non bisognava arrivarci a giugno 2025 in questa situazione: ma il migliore portiere della Serie A può guadagnare meno di Riccardi o Luca Pellegrini…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “Svilar ha ragione, lui vuole i soldi ed è normale che ci sia una trattativa lunga con la Roma, che punta a non svenarsi. Io mi fido di Ranieri. Se poi Svilar dovesse chiedere troppo e andare via, con i 60 milioni della sua cessione più il tesoretto puoi farci un bel mercato. Per cui restiamo ottimisti…”

Attilio Malena (Rete Sport): “Il matrimonio di ieri è stata l’occasione per Gasp di avere un primo colloquio con i senatori. Si stanno già studiando dei piani personalizzati per ogni calciatore per farlo rendere al meglio. L’altro aspetto importante da segnalare è che Gasperini non teme l’impatto iniziale: lui sta preparando una Roma già pronta per partire bene, la partenza nei piani non sarebbe a rilento, ma una squadra già pronta all’assalto. Svilar? Da quello che filtra dalla Roma, il club pensa di aver fatto quello che doveva fare, arrivando a offrire 3,5 milioni con i bonus. A me questo risulta, anche perchè Gasp spinge molto per per trattenerlo…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Se la Roma si sveglia, può fare qualcosa di importante in questo campionato. Ha preso un allenatore che fa del calcio fisico la sua arma, e in questo momento dove non ci sono grandi campioni può essere vincente. Se prendi i giocatori che gli servono puoi davvero fare qualcosa di più…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “La trattativa per Svilar è ripresa su toni più leggeri, prima le posizioni delle due parti erano molto più ferme. Dopo l’incontro di ieri parte un secondo capitolo di questo dialogo, dove il ruolo fondamentale sarà ancora di Ranieri. Che da dirigente ci sta dimostrando che restava solo se contava. E questa rassicurazione a Svilar porta la sua firma. Ranieri è l’uomo che entra le decisioni più importanti, e questa è una novità rispetto al passato. Lui si sta facendo garante di questa trattativa, e quello che ha tenuto sempre viva la fiammella è la volontà di Svilar di restare…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “La faccia di Gasperini appena atterrato a Roma è quella di chi si domanda: “Ma che i giornalisti stanno già qui?”. Io spero che sia sé stesso anche alla Roma, che sia l’allenatore straordinario che abbiamo visto all’Atalanta o al Genoa, perchè se proverà a cambiare rischia di andare incontro a una delusione. A me non sta simpatico, ma se fa il Gasperini qua a Roma a me va benissimo, perchè è un grande allenatore…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “I terzini sono d’obbligo, servono rinforzi in quelle zone del campo. La Roma ha bisogno degli stopper: se si gioca con la difesa a tre, ce ne vogliono almeno cinque. In mezzo al campo servono un paio di giocatori: Cristante non ha lo smalto per fare il Perrotta, potrebbe adattarsi a fare il De Roon, ma solo in piena emergenza. A centrocampo si può pensare anche a un assetto con Pellegrini utilizzato proprio come Pasalic nell’Atalanta di Gasperini. Servono basi solide per ripartire, altrimenti si rischia di restare fermi…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Quattro acquisti per la Roma forse non bastano: la squadra va rifatta dalle fondamenta, modellata sull’identità e sull’idea di gioco dell’allenatore. Servono almeno quattro titolari veri, da inserire subito nell’undici. Gasperini è un tecnico esigente, viene alla Roma per vincere e non si accontenterà di soluzioni temporanee. Oltre ai titolari, servono anche 3-4 giocatori di buon livello per garantire alternative credibili e mantenere alta la competitività durante la stagione…”

Paolo Marcacci(Radio Radio): “Mi aspetto una bella rotazione di attaccanti: Gasperini apprezzava molto Abraham e si sta liberando Krstovic dal Lecce, un nome che potrebbe rivelarsi interessante. Il reparto offensivo potrebbe riservare sorprese, con Berardi che potrebbe tornare in auge. Per quanto riguarda la difesa, Hermoso non va considerato, ma Kumbulla sì, ha le caratteristiche giuste per il gioco di Gasperini. In mezzo al campo, vedremo come si sviluppa la situazione: Koné e Cristante sono i pretoriani di Gasperini e potrebbero essere un punto di forza del centrocampo giallorosso…”

