Calciomercato Roma, ritorno di fiamma per Raspadori: è una richiesta di Gasp

In attesa di definire la strategia e pianificare le prossime mosse sul mercato, qualcosa comincia a muoversi intorno alla Roma. Tra i profili che circolano nelle prime conversazioni, un nome da tenere d’occhio è quello di Giacomo Raspadori.

L’attaccante classe 2000 potrebbe rappresentare un’interessante opportunità se dovesse decidere di lasciare Napoli, dove il suo ruolo da alternativa – più che da titolare – ha alimentato dubbi sul futuro. L’ex Sassuolo, apprezzato per la sua duttilità e l’intelligenza tattica, ha diversi estimatori in Serie A.

Tra questi, spicca Gian Piero Gasperini, che già la scorsa estate lo aveva indicato come obiettivo prioritario per l’Atalanta. Anche nell’ultima finestra di mercato l’attuale tecnico giallorosso aveva spinto per portarlo a Bergamo, senza successo. Ora che guida la Roma, il discorso potrebbe riaprirsi, specie se Raspadori dovesse scegliere di rilanciarsi in un contesto dove possa trovare più spazio e continuità.

Fonte: alfredopedulla.com