Terzini e attaccanti: Gasp detta le priorità sul mercato

Gian Piero Gasperini è pronto a plasmare la sua Roma. In attesa dell’annuncio ufficiale, che dovrebbe arrivare entro la settimana, il tecnico piemontese ha già individuato i primi tasselli su cui intervenire per adattare la rosa alla sua idea di calcio: servono rinforzi in attacco, in difesa e sulla fascia destra. Ma attenzione, perché nella costruzione della nuova squadra non conteranno soltanto le caratteristiche tecniche.

Il mantra di Gasperini, lo stesso che ha reso possibile l’exploit dell’Atalanta, resta uno: il lavoro. A Bergamo ha trasformato giocatori normali in protagonisti europei, ma solo quando c’erano impegno e voglia di crescere. E lo stesso vale per la Roma: chi vorrà restare dovrà essere disposto a mettersi in discussione, ad adattarsi a un metodo di allenamento intenso e totalizzante.

Tracciare la strada, per Gasperini, non è mai stato il problema. La sfida sarà seguire quel percorso con dedizione assoluta. In questo senso, più che i nomi o il modulo, conteranno le motivazioni: chi non dimostrerà fame e mentalità giusta, difficilmente troverà spazio nel suo progetto tecnico. Tra poche ore potrebbe arrivare l’annuncio ufficiale che aprirà formalmente la nuova era giallorossa. Ma nei fatti, il lavoro di Gasperini è già cominciato. E per qualcuno, a Trigoria, è già tempo di rimettersi in riga.

Fonte: Il Tempo