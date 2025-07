LIVE! Calciomercato Roma, fatta anche per Ferguson: diritto di riscatto a 40 milioni. Possibile arrivo domani nella Capitale

E’ fatta anche per Evan Ferguson. Il centravanti irlandese sarà il prossimo rinforzo del mercato estivo giallorosso, con Roma e Brighton che stanno sistemando gli ultimi dettagli proprio in queste ore.

L’obiettivo, scrive il giornalista Lorenzo Pes de Il Tempo su X, è farlo arrivare già domani nella Capitale. La Roma dunque si prepara a battere il secondo colpo: dopo El Aynaoui, in arrivo anche Ferguson.

AGGIORNAMENTO ORE 19:50 – Fabrizio Romano conferma: Evan Ferguson è un nuovo giocatore della Roma. Sarà prestito con diritto di riscatto fissato a 40 milioni di euro.

🚨🟡🔴 Evan Ferguson to AS Roma, here we go! Deal agreed with Brighton on initial loan with €40m buy option clause.

Ferguson preferred Roma ahead of several clubs keen and the agreement is now verbally between all parties, #BHAFC approved.

New striker for Gasperini. 🇮🇪 pic.twitter.com/vrkZlVJyOE

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 19, 2025