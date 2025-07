LIVE! ROMA-TRASTEVERE: 14-0. I giallorossi vincono a valanga la prima amichevole: doppiette per Baldanzi, Dybala, Rensch e Mannini

Primo test amichevole per la Roma 2025-2026 targata Gasperini: oggi a Trigoria i giallorossi affronteranno il Trastevere Calcio, formazione che milita nel campionato di serie D.

Per i calciatori sarà l’occasione per cominciare a rodarsi e mettere un po’ di ritmo partita nelle gambe dopo il duro lavoro di questi giorni. Vi lasciamo al racconto del match, che non sarà trasmsesso in tv ma che sarà visibile solo dalla stampa presente al Fulvio Bernardini.

LA CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

90′ – FINITA: la Roma vince a valanga la sua prima amichevole stagionale contro i dilettanti del Trastevere. Finisca 14 a 0, doppiette per Baldanzi, Dybala, Rensch e Mannini, in gol anche Cristante, Angelino, Hermoso, Romano, Kumbulla e Cherubini!

88′ – 14 A 0! CHERUBINI! Gloria anche per l’altro ex Primavera! Assist di Pisilli in profondità per Cherubini che di sinistro a incrociare non dà scampo al portiere avversario!

87′ – 13 A 0! ANCORA MANNINI! Passaggio in verticale di El Shaarawy per Mannini che spostato sulla sinistra aspetta l’uscita del portiere e lo trafigge in diagonale!

82′ – 12 A 0! MANNINI! A segno anche l’ex Primavera che dopo un batti e ribatti con il portiere in scivolata riesce a metterla dentro.

70′ – Problema muscolare al flessore per Sangarè, entrato da poco in campo: il terzino è costretto a uscire, rientra Ndicka.

68′ – 11 A 0 ROMA! KUMBULLA! Segna anche il difensore dopo un calcio d’angolo, ben appostato sul secondo palo.

59′ – DIECI A ZERO! ROMANO! El Shaarawy si destreggia bene al limite dell’area e serve al limite Romano che col sinistro angolatissimo non lascia scampo al portiere!

58′ – CAMBI ROMA: dentro Zelezny, Mannini, Reale, Cherubini, Romano e Kumbulla per Svilar, Mancini, Angelino, Baldanzi, Koné e Cristante.

57′ – NONO GOL ROMA! HERMOSO! Corner di Angelino, colpo di testa di Mancini che colpisce il paolo, sulla ribattuta tap in vincente di Hermoso!

56′ – OTTO A ZERO! ANGELINO! Combinazione volante, El Shaarawy per Angelino che di collo esterno insacca!

53′ – SETTE A ZERO ROMA! CRISTANTE! Cross di Angelino a giro sul secondo palo per l’incursione di Cristante che con un piattone al volo insacca in rete!

49′ – SESTO GOL ROMA! BALDANZI! El Shaarawy appoggia Appena fuori l’area per Baldanzi che tira a giro sul secondo palo e segna il suo secondo gol!

46′ – Al via la ripresa. Questo l’undici giallorosso: Svilar; Celik, Mancini, Hermoso; Sangaré, Cristante, Koné, Angelino; Pisilli; Baldanzi, El Shaarawy.

PRIMO TEMPO

45′ – INTERVALLO . Roma che chiude la frazione avanti di 5 gol. In evidenza Dybala e Rensch, primo gol stagionale di Baldanzi.

39′ – QUINTO GOL ROMA! RENSCH! L’olandese ancora a segno con un destro in diagonale!

34′ – POKER ROMA! RENSCH! Bel filtrante di Cristante per l’olandese che scatta sul filo del fuorigioco, supera il portiere e realizza la rete del 4 a 0!

32′ – TERZO GOL ROMA! DYBALA! La Joya duetta con Soulè, poi lascia partire un sinistro chirurgico che accarezza il palo e si insacca in rete!

29′ – RADDOPPIO ROMA! DYBALA! Baldanzi lancia Dybala che con un destro in diagonale batte il portiere avversario in uscita!

22′ – Destro di Rensch dall’interno dell’area, il portiere del Trastevere devia in angolo!

18′ – Assolo di Dybala che va via in slalom, il suo sinistro viene deviato con palla che termina in angolo!

14′ – PALO DI ANGELINO: tacco di Soulè per il terzino che di sinistro coglie il legno.

13′ – Soulè servito da Baldanzi con un cross rasoterra, il suo sinistro viene murato da un difensore avversario.

3′ – GOL DELLA ROMA! BALDANZI! L’ex Empoli segna con un destro a botta sicura su assist di Angelino.

0′ – Amichevole al via a Trigoria.

ROMA-TRASTEVERE, LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Cristante, Koné, Angelino; Baldanzi, Soulé; Dybala.

A disp.: Zelezny, De Marzi, Boer, Kumbulla, Hermoso, Romano, Reale, Pisilli, Sangaré Traoré, Mannini, Cherubini, El Shaarawy.

All.: Gasperini.

TRASTEVERE: Della Rocca; Lupi, Odisio, Ferretti, Crescenzo; Massimo, Ferrante, Lorussso; Perella, Ferraro, Valenti.

A disp.: Avenia, Giovarruscio, Cianfriglia N., Drisaldi, Martino Coriano, Pietrocarlo, Cianfriglia G., Pacetti, Di Maria, Cassone, Eliseo.

All.: Matteo Longo.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini