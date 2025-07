CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il calciomercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo sabato 19 luglio 2025 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Ore 10:40 – Ghilardi obiettivo concreto: Gasperini lo vuole subito a Trigoria

Daniele Ghilardi (22) è il profilo che mette d’accordo tutti: Gasperini per caratteristiche, Massara per età e costi, Ranieri per esperienza in A. Difensore fisico, aggressivo, adatto sia a tre che a quattro, è una richiesta precisa del tecnico. La Roma ha offerto 10 milioni, superando il Betis, e valuta l’inserimento di giovani per convincere il Verona a chiudere. (Corriere dello Sport)

Ore 10:25 – Rios, Benfica pronto a superare i 30 milioni

Il Benfica ha accelerato per Richard Rios (25): gli emissari del club portoghese sono stati a San Paolo e, secondo quanto riferito dal sito specializzato in calciomercato, stanno studiando un’offerta che con i bonus potrebbe superare i 30 milioni. Il colombiano aveva detto sì alla Roma, ma poi ha aperto al Benfica. (Calciomercato.it)

Ore 9:30 – Dall’Arabia: Gasp blocca la cessione di Saud

Il Tolosa vuole Saud Abdulhamid (26) in prestito, ma Gasperini ha bloccato l’affare: il tecnico, scrivono dall’Arabia Saudita, vorrebbe prima valutare il terzino in ritiro.

Ore 8:15 – Wesley, il Flamengo dice sì alla Roma

Il Flamengo ha accettato di vendere Wesley (21) alla Roma: il club brasiliano avrebbe accettato di cedere il laterale ai giallorossi per una cifra che può raggiungere i trenta milioni di euro, essendo composta da una parte fissa di 25 più 5 milioni di bonus. Il Flamengo avrebbe chiesto di poter far partire il giocatore solo dopo aver trovato il sostituto. (uol.com.br)

Ore 7:30 – Rios, il Benfica prepara la missione Brasile

Il Benfica sta valutando una spedizione in Brasile per Rios (25) e al momento non ha presentato alcuna offerta ufficiale perché il calciatore ha dato la priorità alla Roma. I giallorossi non riescono a trovare l’accordo con il Palmeiras perché l’offerta è inferiore ai 30 milioni di euro garantiti e il Benfica farà una proposta solo se riterrà di poter davvero prendere Rios. (Fabrizio Romano su X)

