FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma e che magari non trova spazio nel resto del sito: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo sabato 19 luglio 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 12:20 – Roma-Trastevere aperta alla stampa

Contrordine in casa Roma: l’amichevole di oggi contro il Trastevere in programma oggi alle ore 18 non si giocherà a porte chiuse, ma sarà aperta alla stampa. Lo comunica il club giallorosso in questi minuti.

Ore 11:00 – Paredes, assist all’esordio col Boca

Questa notte è iniziata l’avventura di Leandro Paredes al Boca Juniors. L’ex Roma oggi ha fatto il suo esordio subentrando al 66′ nella gara contro l’Union de Santa Fe poco dopo che gli Xenexeis avevano incassato la rete dello svantaggio. Leandro è stato subito decisivo servendo l’assist a Di Lollo per il definitivo 1-1.

Ore 8:30 – Di Livio promuove El Aynaoui

L’ex centrocampista Angelo Di Livio si esprime con entusiasmo su Neil El Aynaoui: “Ha velocità, inserimento e fa gol”. Secondo lui, il franco-marocchino può rendere al meglio come incursore dietro la punta, nel ruolo che fu di Pasalic all’Atalanta. “In quella posizione potrà fare la differenza“. Sull’eventuale arrivo di Rios, Wesley e Ferguson: “Sarebbe un netto salto di qualità. Mi piace il mercato della Roma”. (Corriere della Sera)

Ore 7:50 – Wesley, segnali social: cuori giallorossi

L’intesa tra Roma e Flamengo è sempre più vicina per portare Wesley in giallorosso. Nel frattempo il terzino, già voluto da Gasperini ai tempi di Bergamo, ha postato una storia in compagnia della famiglia con tanto di cuori giallorossi, e la didascalia: “Tutto per voi”. Un segnale chiaro del suo imminente passaggio alla Roma.

