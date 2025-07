Calciomercato Roma, fatta per Vasquez: visite mediche già svolte, sarà il vice Svilar

Sarà Devis Vasquez il secondo portiere della Roma della prossima stagione. Secondo quanto riferisce il portale de Il Romanista, il portiere colombiano classe 1998 ha già svolto le visite mediche con i giallorossi e in giornata è atteso l’annuncio ufficiale.

Reduce dall’ultima esperienza in prestito all’Empoli, il portiere ha rescisso il proprio contratto con il Milan ed è ora pronto a prendere il posto di vice Svilar, che sarà lasciato vuoto da Pierluigi Gollini. L’ex Atalanta, infatti, lascerà comunque Roma, nonostante il prestito saltato all’ultimo con la Cremonese.

Vasquez, 27 anni, ha iniziato la sua carriera in patria prima di trasferirsi in Paraguay, al Club Guarani dove ha totalizzato 28 presenze. Nel gennaio 2023 si trasferisce al Milan, per poi passare in prestito a Sheffield Wednesday, Ascoli ed Empoli, fino alla rescissione di contratto con i rossoneri.

Fisico imponente (195 centimetri di altezza), la sua dote migliore è la rapidità di riflessi tra i pali oltre a essere un buon para-rigori. Essendo già tesserato in Italia non occuperà una casella per gli extracomunitari. La Roma se lo assicura a parametro zero.