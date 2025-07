FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma e che magari non trova spazio nel resto del sito: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo lunedì 28 luglio luglio 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 8:50 – Dybala e Baldanzi in campo contro il Cannes

Non preoccupano le condizioni di Paulo Dybala, tenuto a riposo precauzionale, e Tommaso Baldanzi, out contro il Kaiserslautern per un affaticamento: entrambi dovrebbero esserci giovedì prossimo contro il Cannes. Da valutare Dovbyk e Salah-Eddine, che però sono attesi in gruppo da questa settimana. (Il Tempo)

Ore 8:15 – Ferguson convince Gasperini e insidia Dovbyk

Cinque gol tra Trastevere e Kaiserslautern e una certezza: Evan Ferguson piace, eccome, a Gasperini. L’irlandese classe 2004 ha già scalato le gerarchie in attesa di capire se varrà gli oltre 35 milioni del riscatto. Il tecnico lo vede come l’attaccante ideale per il suo gioco: mobile, potente, generoso e completo. Il contrario di un Dovbyk ancora frenato dai problemi fisici. La Roma cerca ancora un esterno a sinistra, ma intanto si gode Ferguson: arrivato tra lo scetticismo generale, si è preso la scena. (Gazzetta dello Sport)

Ore 7:45 – Abbonamenti per le Coppe: obiettivo 40 mila

Parte oggi alle 16 la vendita degli abbonamenti della Roma per le coppe europee 2025-26. Nella prima fase, riservata agli abbonati in Serie A, sarà possibile acquistare il mini-pacchetto fino al 13 agosto alle 15. Dalle 10 dello stesso giorno scatterà la vendita libera, che terminerà il 29 agosto alle 18. Il pacchetto comprende le quattro gare casalinghe dell’Europa League e l’Ottavo di Coppa Italia. Il club punta a pareggiare quota 40 mila abbonati, già raggiunta in campionato. (Corriere della Sera)

IN AGGIORNAMENTO…