Calciomercato Roma, niente Paixao: l’attaccante del Feyenoord va al Marsiglia

Sfuma definitivamente la possibilità di vedere Igor Paixao alla corte di Gasperini: il giocatore del Feyenoord vestirà la maglia del Marsiglia.

L’annuncio della chiusura dell’affare arriva per bocca di Fabrizio Romano che su X comunica il suo “here we go”: il club francese ha aumentato la sua offerta, arrivando a soddisfare la richiesta degli olandesi.

Per l’attacco giallorosso dunque resta in corsa Antonio Nusa, oltre a Raspadori, Fabio Silva, Tzolis e Kevin Schade, altri profili accostati alla Roma in questi giorni. Ma non è escluso che possa uscire un nome a sorpresa nelle prossime ore.