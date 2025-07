Wesley firma con la Roma e non parte per il Brasile: il terzino risolverà il problema del visto a settembre

Wesley ha firmato in queste ore il suo contratto con la Roma. Ora si attende solo che il Flamengo rimandi indietro tutta la documentazione controfirmata per avere l’annuncio ufficiale. A comunicarlo è Filippo Biafora de Il Tempo.

Intanto il terzino non partirà più per il Brasile e domani mattina sarà al ‘Fulvio Bernardini’ di Trigoria per svolgere gli allenamenti agli ordini di Gasperini. Le pratiche relative al visto verranno effettuate direttamente a settembre, quando ci sarà la pausa per gli impegni pper le nazionali e il calciatore partirà per il ritiro con il Brasile.

Una buona notizia per il tecnico che dunque potrà cominciare a lavorare sul calciatore da domani. Wesley dunque potrebbe esordire in giallorosso già giovedì prossimo contro il Cannes davanti ai suoi nuovi tifosi.