CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il calciomercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo lunedì 28 luglio 2025

Ore 10:10 – Chiesa vuole tornare in Serie A

Federico Chiesa (27) vuole lasciare il Liverpool per trovare un club che gli permetta di giocare di più. La Serie A è la sua destinazione preferita. Lo scrive Fabrizio Romano su X in questi minuti.

Ore 9:30 – Dovbyk nel mirino di club italiani e inglesi

Artem Dovbyk (28) piace, sia in Italia che in Premier. La Roma ha fatto sapere che l'attaccante non è incedibile, ma…

Ore 9:00 – Nusa il preferito di Gasp

Antonio Nusa (20) è il preferito di Gasperini per l’attacco: c’è però la concorrenza del Liverpool da battere. Il costo del cartellino si aggira intorno ai 35 milioni, dunque servirà uno sforzo da parte dei Friedkin. (Gazzetta dello Sport)

Ore 8:45 – Rilancio Marsiglia per Paixao

Su Igor Paixao (25) sembrano essere avanti sia Leeds che Marsiglia, con i francesi che sono pronti a una nuova offerta dopo quella da 28 milioni di euro respinta dal Feyenoord. La Roma per il momento resta ancora sullo sfondo. (L’Equipe)

Ore 8:25 – Saud al Tolosa, in bilico El Shaarawy

Si scalda la pista Tolosa per Saud (26), ormai vicinissimo a lasciare Trigoria. Rischia di salutare anche El Shaarawy (32), che non sembra piacere troppo a Gasperini. (Il Tempo)

Ore 7:30 – Offerto Palinha, Massara valuta

Conferme sul nome di Palinha (30), centrocampista portoghese che lascerà il Bayern Monaco: il giocatore è stato offerto alla Roma, alla ricerca di un altro mediano. Massara sta valutando l’affare. (Il Messaggero)

