Calciomercato Roma, Fonseca suggerisce Mudryk a Petrachi

ULTIME NEWS AS ROMA – Paulo Fonseca ha consigliato un nome da tenere d’occhio a Petrachi: si tratta di Mykhailo Mudryk, attaccante esterno dello Shakhtar dove attualmente gioca nella formazione Primavera.

Il giocatore ucraino lo scorso dicembre ha affrontato l’Atalanta in Youth League col giovane 19enne che si è messo subito in luce procurandosi un rigore per i suoi compagni.

Proprio l’attuale tecnico della Roma lo fece debuttare in Coppa per poi offrirgli un posto da titolare in un’amichevole col Qarabag del febbraio 2019: proposta valorizzata da un gol di Mudryk che ora è finito nel mirino degli osservatori giallorossi.

Fonte: corrieredellosport.it