La Roma ripensa a Frattesi. Il centrocampista: “Tornare in giallorosso sarebbe un sogno”

ULTIME NEWS CALCIOMERCATO ROMA – E’ da qualche settimana che si è tornato a parlare di Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo cresciuto nella Primavera giallorossa e che la Roma potrebbe riportare a casa versando a giugno il diritto di recompra fissato a 15 milioni di euro.

L’idea stuzzica Petrachi dopo aver osservato i progressi fatti dal mediano attualmente in prestito all’Empoli. Davide Frattesi spera che la Roma possa davvero decidere di riportarlo a Trigoria, come dichiara a pagineromaniste.com nel corso di una recente intervista:

“È stato sempre il mio sogno sportivo. Andare via da Roma è stato un brutto colpo, anche se poi sono andato al Sassuolo per crescere come giocatore. Roma è casa mia, è il mio sogno. Tornare mi renderebbe un uomo felice”.

Adesso però la palla passa a Petrachi che dovrà decidere cosa fare, se investire i 15 milioni per un giovane centrocampista che può essere molto utile a Fonseca anche vista la carenza di mediani in rosa.