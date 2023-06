Calciomercato Roma: frenata per la cessione di Villar al Paok, troppa distanza tra le parti

CALCIOMERCATO AS ROMA – Brusca frenata per la cessione di Villar al Paok. Il giocatore è stato richiesto dalla squadra greca, ma la trattativa non ha dato l’esito sperato.

Come rivelato da TMW, infatti, i contatti tra il Paok e la Roma si sono interrotti a causa della distanza economica tra richiesta dei giallorossi (6 milioni) e l’offerta dei greci (4/4,5 milioni).

Salvo colpi di scena, quindi, il centrocampista spagnolo non andrà quindi in Grecia.