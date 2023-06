Fabrizio Romano: “Mourinho ha rifiutato un’offerta da 30 milioni a stagione dell’Al-Hilal”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – José Mourinho vuole solo la Roma. Come riportato dall’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, il tecnico portoghese era entrato nel mirino dell’Al-Hilal.

All’inizio di giugno, infatti, il club arabo aveva inviato all’allenatore un’offerta ufficiale: contratto da 30 milioni di euro netti a stagione.

Lo Special One però ha declinato la proposta poiché è concentrato solamente sul progetto della Roma.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 29, 2023