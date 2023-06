Morata si complica: nessuna clausola rescissoria nel nuovo contratto. Scamacca resta in pole

AS ROMA NOTIZIE – Non esiste nessuna clausola rescissoria nel nuovo contratto firmato da Alvaro Morata con l’Atletico Madrid. A riferirlo è l’edizione odierna de La Repubblica.

Una doccia fredda sia per la Roma che per il Milan, i due club italiani che stanno seguendo co grande interesse l’attaccante spagnolo, specie ora che il 30enne ha rispedito al mittente le sirene arabe.

Nei giorni scorsi si era parlato di una clausola da 10 milioni presente nel nuovo accordo, una cifra relativamente bassa che avrebbe potuto ingolosire giallorossi e rossoneri. Ora l’ultima speranza per i due club italiani è che l’Ateltico Madrid apra al prestito del proprio attaccante.

Per quanto riguarda la Roma, al momento l’ipotesi Scamacca resta quella più calda: Mourinho lo considera un rinforzo importante per l’attacco, Pinto è al lavoro per convincere il West Ham a lasciarlo partire a titolo temporaneo. Anche il Milan è in pressing sul giocatore, che però ha messo i giallorossi in cima alla sue preferenze.

Fonti: La Repubblica / Gazzetta dello Sport