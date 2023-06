Carles Perez fa arrabbiare la Roma: ultimatum di Pinto al Celta

NOTIZIE AS ROMA CALCIOMERCATO – Tiago Pinto al lavoro per chiudere in bellezza questo giugno, rispettando in pieno gli accordi presi con la Uefa.

Dopo le cessioni ultimate (e in attesa di essere ufficializzate) di Missori e Volpato al Sassuolo che frutteranno una decina di milioni di euro, adesso Pinto conta di arrivare a dama con le partenze di Carles Perez e Bryan Reynolds.

Per quanto riguarda lo spagnolo, la situazione è di stallo con il Celta Vigo. Il club giallorosso è molto infastidito per l’atteggiamento del calciatore, che non ha intenzione di prendere in considerazioni altre offerte, e del club spagnolo che gioca al ribasso.

Rifiutata un’offerta da 4.5 milioni di euro, ora la Roma si attende di ricevere una cifra attorno ai 7 milioni entro domani. Se questa proposta non dovesse pervenire entro il 30 giugno, Pinto ha già fatto sapere che dal primo luglio il prezzo per l’ex Barcellona comincerà a salire.

Attesa anche per l’addio di Reynolds, con il terzino che spinge per tornare il Belgio. Ma l’offerta da 3.25 milioni di euro (che corrisponde al valore a bilancio dello statunitense) non soddisfa i giallorossi che vorrebbero i soldi del riscatto (7 milioni). Il Westerlo, però, è propenso ad alzare leggermente nelle prossime ore la proposta vista la forte volontà di trattenere il calciatore che sarebbe entusiasta di restare.

Fonti: Il Tempo / Il Messaggero / Corriere dello Sport