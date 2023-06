Dalla lettera di Mou al dietrofront del Tribunale federale. Due giornate di stop: De Rossi o Guidi in panchina?

AS ROMA NEWS – Josè Mourinho non si è voluto scusare con gli arbitri per le sue dichiarazioni su Chiffi. Lo Special One aveva accettato (malvolentieri) di scrivere una lettera nella quale chiariva il senso delle sue parole pur di patteggiare.

Solo che quando tutto sembrava fatto, il Tribunale Federale ha fatto sapere che il presupposto di partenza per la corte era la squalifica dell’allenatore. A quel punto tutto il lavoro diplomatico fatto in precedenza si è sciolto come neve al sole e anche Mou ha fatto retromarcia sulla lettera.

Fare una lettera di chiarimenti per prendere una sola giornata di squalifica invece di due non aveva senso, almeno nella testa del tecnico e della società giallorossa. E così è stato: lo Special One è stato punito con dieci giorni di squalifica (due giornate) a partire dalla prima di campionato di Serie A.

Mou chiaramente non ha preso bene questo ulteriore “schiaffo”, ma per ora resta in silenzio. Intanto si aprono le possibili soluzioni su chi sederà in panchina, visto che Foti (fermato per 2 giornate), Nuno Santos (1) e Salzarulo (1) sono tutti squalificati. A Trigoria i tecnici che hanno il patentino di prima categoria sono Alberto De Rossi, Federico Guidi e Roberto Menichelli.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Corriere della Sera