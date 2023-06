Roma sempre a parametro zero: ora per Mou c’è Adama Traorè

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – In attesa di perfezionare le cessioni di Carles Perez, Reynolds, Volpato e Missori entro il 30 giugno, Tiago Pinto continua a muoversi per puntellare la rosa con altri parametri zero.

I paletti della Uefa impongono al general manager, soprattutto in questa fase del mercato, di non spendere per i cartellini dei giocatori. E così dopo Ndicka in difesa e Aouar a centrocampo, per l’attacco la Roma ha messo nel mirino il 27enne Adama Traorè.

L’esterno offensivo spagnolo di origine maliana ha concluso il suo contratto con il Wolverhampton e ora è libero di firmare con un altro club. Il Milan sembrava essere in netto vantaggio sul giocatore, ma la Roma, assicura Gianluca Di Marzio dai microfoni di Sky Sport, sta guadagnando posizioni ed è un piena corsa per arrivare a dama con lo spagnolo.

Attaccante velocissimo, dotato di un ottimo dribbling e di un fisico massiccio che lo fa somigliare a un culturista più che a un giocatore di calcio, Adama Traorè ha iniziato la sua carriera calcistica nel Barcellona, per poi passare in Premier dove ha vestito le maglie di Middlesbrough e Wolverhampton. Per lui quest’anno appena 8 presenze e un gol.

La Roma, alla ricerca di un giocatore con quelle caratteristiche per dare imprevedibilità all’attacco, lo sta seguendo con grande interesse. Ennesimo duello di mercato col Milan dopo quello (vinto) con Ndicka, e quelli attualmente in corso con Scamacca e Morata.

Fonte: Sky Sport