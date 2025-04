Calciomercato Roma, Ghisolfi a Milano: Zalewski e Pellegrini al centro dei colloqui con l’Inter

AS ROMA NOTIZIE – Non è passato inosservato un particolare a chi ha occhio allenato: Florent Ghisolfi era a San Siro durante Inter-Bayern Monaco, seduto tra i dirigenti delle due squadre. Un viaggio non di piacere, ma di lavoro: il ds giallorosso si è mosso per definire il futuro di Nicola Zalewski, attualmente in prestito all’Inter con un’operazione onerosa da 600mila euro, e diritto di riscatto fissato a 6 milioni. Un accordo accompagnato da un gentlemen agreement che avvicina sempre di più il passaggio definitivo dell’esterno in nerazzurro.

Ma dietro la missione per Zalewski potrebbe nascondersi un affare ancor più grosso. L’Inter, infatti, ha messo gli occhi anche su Lorenzo Pellegrini. Il capitano giallorosso non ha ancora discusso il rinnovo del suo contratto, in scadenza nel 2026, e il club sta valutando la possibilità di cederlo già in estate per monetizzare al massimo prima che il giocatore possa accordarsi con un’altra squadra a parametro zero a partire da gennaio 2026.

Il Napoli di Conte resta alla finestra, ma i nerazzurri sono pronti a fare sul serio. Con Mkhitaryan vicino al ritiro, il profilo di Pellegrini viene considerato perfetto per raccoglierne l’eredità in mezzo al campo. Un doppio incrocio sull’asse Roma-Milano che potrebbe aprire un nuovo capitolo per i due giallorossi.

