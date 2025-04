Nuovo allenatore: la Roma prende tempo e i tifosi sognano la sorpresa Ancelotti

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Silenzio apparente, ma a Trigoria il fermento è reale. La Roma si prepara a un doppio sprint decisivo: quello sul campo per conquistare un posto in Europa, e quello dietro le quinte per scegliere il nuovo allenatore.

La sensazione però, scrive l’edizione odierna de Il Messaggero, è che il club stia prendendo tempo. E non per indecisione, ma per consapevolezza: questa volta, sbagliare non è un’opzione.

I nomi fin qui circolati – da Montella a Pioli, passando per Sarri – non accendono l’entusiasmo della piazza, che resta in attesa di segnali concreti da parte della società. Si osservano soluzioni alternative, come quella suggestiva di Cesc Fabregas, ma il vero sogno resta un altro, aggiunge oggi La Repubblica. Un nome che infiamma i cuori romanisti ogni volta che viene accostato alla panchina giallorossa: Carlo Ancelotti.

L’allenatore del Real Madrid è in odore d’addio al termine della stagione. Il suo futuro è tutto da scrivere, e l’ipotesi di una separazione dal club spagnolo tiene aperta una piccola, affascinante finestra. Un ritorno in Italia, magari a casa, là dove tutto è iniziato da calciatore. I tifosi sognano, e a Trigoria – al netto del pragmatismo – nessuno esclude che si possa provare il colpaccio.

Fonti: La Repubblica / Il Messaggero