Calciomercato Roma, Ghisolfi insiste per Frattesi: pronta l’offerta (con contropartita) ai nerazzurri

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Davide Frattesi è il sogno della famiglia Friedkin per il mercato di gennaio. A rivelarlo è Paolo Assogna, giornalista di Sky Sport, che rivela come la proprietà americana nei prossimi giorni sia pronta a formulare una proposta all’Inter.

La trattativa non sarà semplice, ma si stanno valutando altre strade per poter arrivare al centrocampista di Fidene. La Roma è pronta ad inserire anche il cartellino di uno tra Bryan Cristante e Lorenzo Pellegrini per poter abbassare il prezzo fissato dai nerazzurri.

Come aggiunge Angelo Mangiante, anche lui giornalista dell’emittente satellitare, sia dal club giallorosso che dal calciatore viene confermato il forte interesse della Roma per il centrocampista. L’ostacolo resta l’Inter, che chiede non meno di 45 milioni e non vorrebbe privarsene a gennaio.

