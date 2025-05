Calciomercato Roma, Ghisolfi punta Kossounou: Hermoso può rientrare nell’affare col Bayer

Il direttore sportivo Florent Ghisolfi è al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione e nelle ultime ore è spuntato un nuovo nome per la difesa della Roma.

Come rivelato dal giornalista Gabriele Conflitti durante la trasmissione dell’emittente radiofonica, a Trigoria stanno monitorando Odilon Kossounou, difensore centrale del Bayer Leverkusen e attualmente in prestito all’Atalanta.

La Dea non sembra intenzionata a riscattarlo per 19 milioni di euro, motivo per cui il calciatore è destinato a tornare in Germania. Intanto la società giallorossa osserva la situazione e potrebbe abbassare la richiesta economica delle Aspirine (18/19 milioni) inserendo nell’affare Mario Hermoso, il quale ha disputato la seconda parte di stagione proprio al Bayer Leverkusen.

Fonte: Radio Manà Manà Sport