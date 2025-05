“ON AIR!” – PES: “Allegri, Sarri e Mancini i nomi più credibili”, ORSI: “4 milioni per Svilar? Andasse via, ne prenderai un altro”, MORONI: “I soldi di Abraham per prendere Frattesi, non Saelemaekers”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Io penso che se confermassi questo blocco squadra l’anno prossimo, e ti ripresentassi con Ranieri ai nastri di partenza, non faresti gli stessi miracoli. Mancherebbe lo stimolo, il senso di colpa dei giocatori, la voglia di riscatto di qualcuno… Ranieri con me ha guadagnato tantissimi punti in questi mesi, e non dal punto di vista calcistico, ma come personaggio. Ha detto una cosa: io allenerei pure la Roma un altro anno, mi farebbe bene, ma non farebbe bene alla Roma perchè si perderebbe un anno. E quella secondo me è una cosa da grande tifoso della Roma, non è una cosa banale…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Comunque arriverà la Roma, che sia quarta, quinta sesta o settima, in estate devi metterci sopra le mani. I soldi della Champions aiuterebbero ad avere più risorse, poi però bisognerebbe saperli spendere quei soldi…”

Roberto Bernabai (Rete Sport): “Quanto ci mancherà Ranieri l’anno prossimo. Guardate che lavoro ha fatto con Soulè, lo ha ricostruito in un ruolo diverso che può garantirgli un futuro importante. La Roma di Ranieri a suo modo la Champions l’ha già conquistata, e chi verrà avrà un’eredità molto pesante…Ora devi trovare un allenatore che possa riassumere tutte le qualità di Ranieri: un uomo di grande signorilità, che sa gestire la comunicazione, e che ti trasforma la paglia in oro. E non sarà semplice…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “Siamo sicuri che i soldi di Abraham ci servano per prendere Saelemaekers e non per essere investiti su Frattesi? Perchè a me Saelemaekers non mi sembra un giocatore che ti cambia la vita… Ranieri sta trasformando Soulè in un altro ruolo per farlo giocare anche insieme a Dybala, con l’argentino al posto di Shomurodov…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “A Trigoria qualche domanda sul riscatto di Saelemaekers se la stanno facendo. Al di là dell’aspetto economico, ci si chiede quale giocatore è, se quello scintillante dell’inverno, o quello svolazzante della primavera… Non è stata smentita la notizia dell’offerta di 7 milioni di euro dei Friedkin a Ranieri per restare sulla panchina della Roma, e fino a quando non viene smentita è verosimile. Questo fa capire che i Friedkin non ne fanno un problema economico: se Allegri chiede 6 milioni, gliene danno 7, per dire che quello è l’unico problema che non hanno…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “La Roma non può farsi scappare Svilar, uno dei portieri più forti del mondo in questo momento. Tra i pali è un mostro e nelle uscite è il numero uno…Non penso che la Roma possa farselo scappare, è dopo Dybala il giocatore più importante che abbiamo… Lunedì per la Roma c’è la prova del fuoco definitiva…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Allenatore? Io non mi stupirei di nessuno, per me sono tutti potenzialmente prendibili. Mi stupirebbe giusto il super nome alla Guardiola o Klopp, o quello che non ti aspetteresti proprio mai, tipo Chivu…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Ranieri ci ha dimostrato che vive di momenti e di necessità tattiche: prima c’era gente che era intoccabile e ora fa panchina, è sempre stato così… Allegri? Stiamo finendo i nomi, siccome li abbiamo passati tutti, ora è il suo turno… Lui ha sempre negato contatti con la Roma, ma se tu sei in ballo con i Friedkin è proprio il momento in cui non parli, mentre chi parla di solito è stato contattato ma sa che non sarà lui il nuovo allenatore e per un po’ di sana pubblicità si fa sapere che si è stati contattati. Allegri per me è un nome da tenere in assoluta considerazione, ma sfido a sapere chi sono davvero i nomi in lista…Per me i nomi credibili per la Roma sono Allegri, Italiano, Sarri e Mancini…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Kossounou nel mirino della Roma? Ha il vantaggio di essere di proprietà del Bayer Leverkusen, dove la Roma ha parcheggiato in prestito Hermoso. Si potrebbe mettere in piedi un affare: io do un Hermoso a te più soldi, e si discute su quanti, e tu dai un Kossounou a me. Lui al posto di Ndicka? Eh no, io penso di no, la Roma almeno quattro centrali, di cui tre titolari, li devi avere, e al momento avresti solo Mancini e Ndicka…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Il rinnovo di Svilar? Il problema di quasi tutti i contratti alti sono gli agenti che vogliono guadagnare…Non è che Svilar fa tre parate e allora deve prendere quattro milioni di stipendio… Ha fatto mezz’ora in Serie A, ma dai su, ci sarà tempo per arrivare a prendere cifre…Guadagna meno di Gourna-Douath? E che sarà mai, ha 19 anni…Ne ha 24? Fa lo stesso, dall’anno prossimo ne guadagnerà il doppio…Se non gli dai 4 milioni andrà via? E andasse via, ne troverai un altro…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Svilar? E’ vero che ti potevi muovere prima per rinnovare il contratto, ma la Fiorentina la scorsa estate ha fatto un contratto di 5 anni a Kean e dopo 3 mesi stanno lì a cercare di rivedere il contratto. Vi sembra normale? Io sono dell’idea di Nando (Orsi, ndr), se Svilar andrà via ne prenderai un altro…”

