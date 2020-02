Calciomercato Roma, giallorossi interessati a Klostermann del Lipsia: possibile scambio con Schick

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Non è una novità che la Roma sia a caccia di un terzino destro di livello da cui ripartire la prossima stagione. Santon e Bruno Peres, i due giocatori di ruolo che ha attualmente a disposizione Fonseca, non basteranno di certo.

Il nome su cui si sta ragionando è Lukas Klostermann, terzino 23enne del Lipsia e della nazionale tedesca. I giallorossi lo stanno tenendo in grande considerazione: il calciatore, in scadenza di contratto a giugno 2021, è stato proposto ai alla Roma dallo stesso mediatore che ha favorito il passaggio di Patrik Schick al club tedesco.

E l’ipotesi che comincia ad aleggiare è un possibile scambio alla pari proprio con l’attaccante ceco, che il Lipsia può riscattare versando 28 milioni di euro, più o meno la stessa cifra che i tedeschi valutano il proprio terzino.

