Fair Play Finanziario, ora la Uefa mette nel mirino le plusvalenze fittizie: problemi in vista per le squadre italiane?

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Dopo la stangata al Manchester City per le sponsorizzazioni gonfiate, i funzionari dell’Uefa hanno intenzione di studiare correttivi al regolamento per arginare anche il ricorso eccessivo al trading dei calciatori.

Lo rivela in questi minuti il portale della Gazzetta dello Sport, che afferma come questa nuova normativa al vaglio dell’Uefa potrebbe portare problemi ai club italiani, che non sono nuovi a ricorrere a questo stratagemma per rispettare le norme del Fair Play Finanziario.

L’utilizzo di plusvalenze fittizie messe a bilancio tramite cessioni o scambi con prezzi evidentemente gonfiati sono un espediente utilizzato per non infrangere le regole del FPF, e ora la Uefa sta studiando una norma che lo impedisca.

Fonte: Gazzetta.it