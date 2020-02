“ON AIR!” – TRANI: “Roma squadra scarsa peggiorata nel corso degli anni”, CORSI: “Siamo in ostaggio di personaggi che vogliono solo arricchirsi”, VALDISERRI: “Fonseca non merita di essere confermato”, GALOPEIRA: “E’ la solita storia, sono addolorato”

ULTIME NEWS AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Alessandro Austini (Tele Radio Stereo): “Pellegrini non ha ancora la stoffa per essere un leader, ma siccome è nato a Roma deve essere il più forte… Ma oggi secondo voi c’è la fila per dargli i 30 milioni della clausola? Questo non vuol dire che sia scarso. Però non c’è nessuna fila e non c’è nessuna necessità di correre a rinnovargli il contratto… La Roma? Il rischio che si possa mollare c’è, è quello che vuole evitare Fonseca, lui non sa più che pesci pigliare… Ma cosa mi devo aspettare da una squadra che batte quelle punizioni al novantesimo…con giocatori tutti fermi, a testa bassa… Ma poi perchè le punizioni le deve battere Pellegrini? Non c’è mai andato manco vicino al gol, mai…basta…”

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “Io cerco sempre attenuanti alla Roma e ce ne avrei anche oggi… La mia amarezza è così profonda che non riesco a spiegarlo. Ma come lo spiego che è un dolore quello che provo. E non è il risultato di ieri sera che mi fa stare così. Fino a dicembre era un minuscolo capolavoro, e c’erano speranze di fare anche meglio, ora è diventato ancora una volta…io non so più cosa dirvi…è la solita storia della Roma ed è tutto molto triste…Io non so perchè Pellegrini gioca così, non so cosa gli sta succedendo… non so perchè Mkhitaryan va sempre allo stesso passo, non so cosa passa nella testa di Kluvert… Lui è costato 20 milioni, e i club non hanno tempo di aspettarlo. Se la Roma era una squadra scarsa, quello fatto fino a dicembre non era un piccolo capolavoro, ma un grande capolavoro…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “La Roma è una squadra debole con un presidente inutile e inesistente, con Baldissoni che è l’emblema di questi anni vergognosi. Ci sono personaggi che sono arrivati dopo e che sono a quel livello. Poveraccio Fonseca, che ha fatto dichiarazioni che non stanno né in cielo né in terra, e poveraccio Petrachi che non c’entra niente nella Roma. Giocatori improbabili, che dobbiamo fare…questo è il momento della Roma, c’è poco da dire. Io ho passato l’anno a fare figuracce, a dire continuamente “domani vinciamo“, ma altrimenti a inizio stagione avrei dovuto dirvi che la Roma non valeva niente e che ci risentivamo a fine anno… Più di dirvi da dieci anni che siamo ostaggi di personaggi che si vogliono arricchire, e qualcuno si è anche arricchito, per carità lecitamente…ma questa è la verità, c’è poco da fare…”

Luca Valdiserri (Rete Sport): “La Roma ha un monte ingaggi faraonico, una dirigenza elefantiaca con stipendi clamorosi, un reparto della comunicazione che ti costa quanto la Lazio… La Roma è peggiorata, molto peggiorata. E tra il peggioramento ci sono anche le decisioni dell’allenatore, ora da qui a giugno ha la possibilità di dimostrare di meritarsi di restare alla Roma, perchè per me al momento non lo merita. Poi naturalmente ci sono altre partite, e ora sospendiamo il giudizio. Ora, a bocce ferme, Di Francesco aveva fatto nettamente meglio…”

Ugo Trani (Rete Sport): “La Roma non crea nemmeno più. Per non prendere gol, o almeno per cercare di non prendere gol, non riesci più a creare occasioni da gol. Il limite di Fonseca è il limite poroghese, è una squadra che fatica a segnare. E non solo perchè ha dei giocatori non adatti al calcio di Fonseca, ma anche perchè i giocatori cercano poco la conclusione, rischiano poco in fase di finalizzazione, e perchè la rosa secondo me è molto modesta. E non mi accanisco su Petrachi, non me ne può fregare di meno…Io non penso che il problema della Roma sia Petrachi, il problema è che è una squadra scarsa che è stata peggiorata nel corso degli anni….”

David Rossi (Roma Radio): “Non ho nessuna intenzione di lasciarmi andare a forme di “altrismo”, stare qua a parlare di loro e a certificare che il nostro umore viene notevolmente peggiorato da quello che sta succedendo sull’altra sponda del Tevere. Già mi rode il culo per la Roma, pensate se posso perdere tempo appresso a quelli… Ma i tifosi dell’Esanyol e dell’Everton che dovrebbero fare. E io non sono un tifoso dell’Espanyol, perchè tifo per una squadra che ha fatto una semifinale di Champions due anni fa, è stata negli ultimi otto anni per 5 volte sul podio del campionato italiano e non posso competere con una squadra che l’anno scorso è arrivata ottava ed è stata una volta in Champions negli ultimi quindici anni… Quello che sta succedendo è un incidente statistico, che mi dà fastidio ma fine…Non posso pensare che la mia squadra fa più schifo perchè loro stanno a un punto dalla Juve… La Roma ha un deficit di personalità, appena prende un gol sparisce, ci sono situazioni che continuano a ripetersi e non ci permette di riprendere il cammino virtuoso tenuto prima di Natale…”

Alessandro Angeloni (Rete Sport): “La Roma a Bergamo ha fatto una partita dignitosa. Il problema è che la squadra non tira in porta, sia quando gioca male che quando gioca bene. La Roma è una squadra sfigata, fragile. E’ vero che segna per un errore di Palomino, ma prende gol su un calcio d’angolo e su un fallo laterale… Sei talmente debole e fragile come squadra, non sei niente, e basta che commetti due errori per incassare due gol e perdere… La Roma, a partire dall’allenatore, fino ai dirigenti e ai giocatori, è una squadra vuota, senza faccia… E la Roma sabato perde nonostante l’Atalanta non avesse i migliori Ilicic e Gomez… Fonseca? E’ responsabile e innocente come tutti gli altri allenatori che si sono succeduti in questi anni… Non penso che sia il responsabile massimo di questa situazione… Fonseca deve portare avanti il suo calcio, se ha una sua idea la facesse vedere, tanto la Roma non ha più obiettivi in campionato. Perchè sette punti sono difficilissimi da recuperare…ma fammi vedere qualcosa! Anche perchè questa è una fase in cui tutti si devono giocare la conferma…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Fonseca ci sta provando a fare il suo gioco, ma ci vuole forza, e lui in questo momento forza non ce l’ha… Lui contro l’Atalanta c’ha provato a fare una partita in pressione, e l’ha anche messa in difficoltà. Ma la squadra ha retto un tempo, e bisognerebbe anche parlare dell’aspetto fisico…”

Alessandro Cristofori (Rete Sport): “La Roma non fa paura a nessuno. Se domani giochi con la Spal a Ferrara, disperata e ultima in classifica, giocherebbe senza paura della Roma…Questa squadra non fa più paura a nessuno…”

Daniele Lo Monaco (Tele Radio Stereo): “Una certezza a questa Roma in mezzo al mare di cose negative? Io riproietterei in loop a Trigoria il derby. Fateci capire come questa Lazio imbattibile contro la Roma sembrava una squadra di pulcini impauriti… Quella è una partita che entrambe hanno giocato al massimo delle potenzialità, e la Roma non l’ha vinta…però è una casualità, perchè normalmente quella partita la vinci 4 a 1… Fate vedere tutti i giorni ai giocatori alla Roma, quella era la squadra forte e determinata che serve. Il lato positivo secondo me è questo: c’è una sola squadra che ha messo in difficoltà la Lazio, e questa è stata la Roma di venti giorni fa, non di venti mesi fa. La Roma deve ricordarsi che può essere…”

Furio Focolari (Radio Radio): “La Roma si è sfasciata. Ha tante attenuanti, gli infortuni e i casini che fa Petrachi… Non c’è stata mai partita, perchè la squadra non tira mai in porta. La Roma in 95 minuti non ha mai tirato in porta, e non è la prima volta che succede. E se non tiri in porta non puoi nemmeno pareggiarle le partite… A me Fonseca è molto simpatico, è una persona perbene, ma puoi presentarti a una partita del genere con Mkhitaryan, Kluivert, mettendo Mancini a centrocampo… C’è confusione nella Roma…Ma puoi giocare con Peres, che non giocava nella serie B brasiliana…nella ripresa è entrato il ragazzino che giocava nella serie B spagnola…ma che è la Roma questa?…”

Franco Melli (Radio Radio): “Secondo tempo della Roma agghiacciante. Non ha furore, ma che gli danno la melatonina? Non ha determinazione, non ha cattiveria agonistica. Ha preso due gol e la reazione qual è stata? Niente!… Sta affiorando il concetto peggiore, e cioè che i calciatori migliori stanno peggiorando… Pellegrini mi sembrava un grande giocatore, ma non incide più…”

(Continua…)

Redazione Giallorossi.net