Roma, la grande paura si concretizza? E l'”oh nooo…” stavolta può diventare giallorosso

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Per chi ha i colori giallorossi nel cuore, la Grande Paura ha il profilo di un aquila che vola sul campionato, portando lo scudetto nel becco. Inutile nasconderlo, dopo la vittoria (anche) contro l’Inter, la possibilità che la Lazio vinca il titolo sparge terrore nel cuore dei romanisti, che ricordano spaventati l’estate del 2000, quando a trionfare fu il club di Cragnotti.

INTRECCI DEL DESTINO — Manco a dirlo, su social e radio giallorosse, il mantra alimenta ancor di più l’insofferenza verso l’attuale proprietà “colpevole” – si fa per dire – di non aver costruito una squadra all’altezza di quella biancoceleste. “Se la Lazio vince lo scudetto – scrive un appassionato di storia – Pallotta sarà ricordato come Brenno e i Lanzichenecchi”. Insomma, come figure che misero al sacco la Capitale. Esagerato?

Senza dubbio, ma lo sfogliarsi del calendario calcistico, fa cerchiare di rosso il 24 maggio. Già, perché per quei singolari intrecci del destino, che come sappiamo ha un grande senso dell’umorismo, i giallorossi nell’ultima giornata dovranno vedersela a Torino proprio Juventus e Roma. E allora, se ai bianconeri servissero disperatamente punti per battere la Lazio sul filo di lana, cosa dovrebbe fare la Roma?

TUTTO PUÒ SUCCEDERE— Le risposte paiono più o meno un plebiscito: far vincere i bianconeri per impedire “il dramma”. Insomma, qualcosa di simile allo “oh nooo…” che si leggeva durante il Lazio-Inter del 2 maggio 2010, ovvero la vittoria per 0-2 dei nerazzurri che “agevolò”, si disse, lo scudetto degli uomini di Mourinho contro la Roma di Ranieri. Postilla doverosa: finora la squadra giallorossa non ha conquistato neppure un punto in dieci anni allo Juventus Stadium, perciò una sconfitta sarebbe quanto meno in linea col passato recente e forse basterebbe per salvarsi l’anima (forse). Ma un’ultima domanda è doverosa: se anche alla Roma servissero punti utili per qualsiasi traguardo intermedio (zona Champions, zona Europa League, puro e semplice onore), cosa sarebbe meglio fare? Con la Lazio in lotta per il titolo, il “mood” che si respira nell’universo giallorosso è quasi a senso unico. Ma poi c’è il campo verde e la palla che rotola, e allora tutto può succedere. Il bello del calcio, in fondo, è proprio questo.

(Gazzetta.it – M. Cecchini)