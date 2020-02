E ora i tifosi invocano il ritorno di Spalletti

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Un inizio di 2020 da incubo per la Roma, che è passata da potenziale outsider nella corsa allo scudetto a squadra a rischio qualificazione per la prossima Europa League, e tutto questo nel giro di un paio di mesi.

Le quotazioni di Paulo Fonseca, scrive l’edizione odierna di Leggo (F. Balzani), sono in discesa. Tanto che molto tifosi ora chiedono già la sua testa. E hanno già in mente chi potrebbe prendere il suo posto.

Luciano Spalletti, già due volte allenatore della Roma, è il nome che viene invocato da molti. Per lui, che non aveva escluso il ritorno al momento del suo secondo addio, sarebbe l’atto terzo. Ma per il momento non c’è aria di divorzio tra la Roma e Fonseca. Salvo colpi di scena si andrà avanti con lui fino a fine stagione, e solo allora si tireranno le somme.

Fonte: Leggo