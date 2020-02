Roma, nervi tesi e musi lunghi: Cetin e Kolarov scontenti per l’esclusione di Bergamo

ULTIME NEWS AS ROMA – La terza sconfitta consecutiva di questo 2020 sta facendo molto male alla Roma e sta lasciando strascichi importanti all’interno del gruppo. E questa striscia negativa comincia a minare la serenità di alcuni giocatori, poco contenti di essere finiti ai margini della squadra.

Stando a quanto riporta il Corriere della Sera, due calciatori sono stati particolarmente amareggiati per essere stati esclusi dalla partita di Bergamo: si tratta del terzino serbo Kolarov e del difensore turco Cetin, a cui Fonseca ha preferito Spinazzola e Fazio.

La faccia di Kolarov, scrive il quotidiano, era tutta un programma: il serbo non vive un buon momento. Si sente messo in discussione per la prima volta da quando è alla Roma e la cosa non gli piace affatto.

Cetin invece è di pessimo umore perché non è stato mandato in prestito al Galatasaray perchè l’allenatore lo considerava una prima scelta ai titolari. Alla prova dei fatti però non sembra esattamente così, dato che gli è stato preferito il più esperto Federico Fazio.

