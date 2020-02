PALLOTTA: “La trattativa in corso non può condizionare la squadra, ha tutto per fare bene”

ULTIME AS ROMA – Torna a farsi sentire James Pallotta, sebbene sia nel bel mezzo di una trattativa per il passaggio di proprietà del club giallorosso a Dan Friedkin.

L’attuale presidente della Roma commenta in modo laconico il momento di crisi della squadra con un virgolettato riportato oggi da diversi quotidiani:

«Il fatto che ci sia una trattativa in corso non può condizionare. Questa squadra ha tutto per fare bene. Deve solo giocare», il messaggio di Pallotta che arriva oltreoceano.

Fonte: Gazzetta dello Sport / Il Messaggero