Petrachi sempre più solo: possibile la rescissione del contratto con la Roma

ULTIME NEWS AS ROMA – Fonseca in bilico, ma c’è chi sta peggio di lui a Trigoria: si tratta del ds Petrachi, che col passare dei giorni e delle partite (perse) è sempre più solo e in bilico.

Stando a quanto scrive l’edizione odierna de “Il Messaggero” (U. Trani), il ds ormai è isolato e anche durante il volo di ritorno da Bergamo è rimasto in silenzio, non scambiando nemmeno una parola con i giocatori su espressa richiesta del club.

Il feeling con i ragazzi sembra essersi spezzato, e non c’è più nemmeno col il suo segretario di fiducia Longo. A questo punto, scrive il quotidiano, non è da escludere che Petrachi anticipi il suo addio alla Roma con un’uscita di scena prima della fine della stagione attraverso la risoluzione del contratto.

Fonte: Il Messaggero