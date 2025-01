Calciomercato Roma, giallorossi su Füllkrug per l’attacco: il West Ham non apre al prestito

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Non c’è solo Beto tra le idee della Roma per l’attaccante che i giallorossi stanno cercando sul mercato di gennaio per dare un degno cambio a Artem Dovbyk. Stando a quanto riferisce il portale Repubblica.it, anche il centravanti tedesco Niclas Füllkrug sarebbe nel mirino dei capitolini.

Attualmente in forza al West Ham, il 31enne non ha giocato con regolarità, totalizzando 9 presenze due gol e un assist con la maglia degli Hammers. La Roma sarebbe interessata al suo acquisto in prestito, ma il club inglese, attualmente 14esimo in Premier, non ha aperto a questa formula.

