“ON AIR!” – ROSSI: “Impossibile confermare Ranieri allenatore, sarebbe un obbrobrio”, CORSI: “Sartori subito se Friedkin investe altri 120 milioni”, CARINA: “Speso un milione per individuare Antonello, mi fa sorridere”

David Rossi (Rete Sport): “Ranieri alla Marotta ci sta, e non tutti sarebbero in grado di reggere la botta avendo come dt uno che ha fatto l’allenatore, e che allenatore, il giorno prima…Il problema lo risolvi solo prendendo un top come Allegri, Mancini o Klopp. Ma al di sotto di questi, un pizzo di ambiguità ci sarebbe… Confermare Ranieri come allenatore anche la prossima stagione non si può fare, sarebbe un obbrobrio, un mostro contrattuale. Se poi le cose vanno male, che fa, Ranieri esonera sé stesso? E poi che fa, viene esonerato come allenatore ma resta a fare il dirigente? Non avrebbe senso dai. A meno che non lo confermi da tecnico e gli cancelli il ruolo di dirigente…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Su Sartori come prossimo ds della Roma non ho raccolto smentite, non la darei per già fatta ma è un nome molto forte. L’operazione Le Fee secondo me mette una pietra tombale sull’esperienza di Ghisolfi alla Roma. Magari rimarrà con altri ruoli, magari farà lo scouting, ma mi sembra evidente l’esigenza di affidare a un uomo che conosca meglio le dinamiche del mercato italiano. La notizia non è uscita dalla Roma ma dal Bologna, e questo mi fa pensare che ci sia qualcosa di molto concreto. L’Inter fissa il prezzo per Frattesi? Mi sembra evidente che il giocatore voglia andare via, e per questo la società fissa dei paletti…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Una volta riassestata la Roma, sia dal punto di vista della squadra che da quello dirigenziale, nelle prossime settimane bisognerà sedersi attorno a un tavolo e parlare con Allegri, che deve essere il principale obiettivo per la panchina giallorossa, perchè quello deve essere il primo tentativo. Poi se ti dice di no, si faranno altre valutazioni, ma lui deve essere il primo obiettivo…”

Giacomo Di Giulio (Rete Sport): “Siamo diventati tutti tifosi del Sunderland…23 milioni di euro farebbero più che comodo, e faresti pure plusvalenza…chi lo avrebbe mai detto. Comprare Frattesi con quei soldi? Ne servirebbero altrettanti, perchè l’Inter chiede 45 milioni per lui. La seconda parte dell’intervista di Ranieri? A me il discorso sui Friedkin che vogliono tornare a vincere lo scudetto mi fa pensare che l’unico nome possibile per la panchina è quello di Allegri…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Sartori è bravo, è uno che c’ha occhio e la squadra forte te la fa. Io ho sentito un elenco di giocatori molto forti che ha portato in questi anni alle sue squadre, però te lo fa in 5, 6, 7 anni. Se però Friedkin spende 120 milioni anche la prossima estate, allora Sartori subito, lo prendo stasera, perchè domani sarebbe già troppo tardi…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Sartori sarebbe assolutamente una crescita rispetto a quasi il nulla. Mettiamoci in testa che è un ds che ti porta giocatori coi quali devi avere pazienza, una cosa di cui ci siamo stufati. Vediamo anche che tipo di progetto si vuole creare…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Sartori nuovo ds della Roma? E’ una voce che sta prendendo tanto corpo. Ho cercato di informarmi col diretto interessato che non ha confermato nessun contatto, ma ci sta, è nel gioco delle parti. Quello che emerge è che la sua apertura ci sarebbe, per lui sarebbe la prima esperienza con le big, perchè lui le big le ha create. Per la prima volta arriverebbe in un grande club e per lui sarebbe la consacrazione della sua carriera, visto che ha 67 anni. Per me sarebbe un colpo incredibile e potrebbe lavorare anche insieme a Ghisolfi. Avere Antonello come ad, Sartori ds, Ranieri come figura intermedia con la proprietà e Ghisolfi come dt, avresti una struttura importante…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Il primo acquisto di Ghisolfi non è stato un successo, ma la Roma ha trovato una buona soluzione. Fra l’altro Le Fee qua non lo abbiamo visto, non ha praticamente giocato mai e quindi non sono per una sua bocciatura totale… Una piccola attenuante a Ghisolfi gli va data per come è stato dato via Le Fee: pensavo non si trovasse una squadra disposta a pagare i 23 milioni di euro spesi dalla Roma…”

Stefano Carina (Radio Radio): “Il Sunderland non è così sicuro che sarà promosso in Premier, ma la cessione di Le Fee è un primo passo, libera un posto, e ora la Roma può acquistare un elemento al suo posto. Il suo acquisto è stato il primo di Ghisolfi, e forse anche l’ultimo, perchè dopo il mercato lo ha preso in mano la Souloukou… La Roma sta pensando a un modello Inter: prende Antonello, Ranieri può assumere il ruolo di Marotta, e se riesci a prendere l’Ausilio, che può essere Sartori, avresti una struttura simile a quella nerazzurra. Ho saputo che per trovare il nuovo Ceo, i Friedkin si sono affidati a un’agenzia che gli è costata un milione. Mi fa sorridere che per prendere Antonello devi spendere un milione…a quanto pare i Friedkin faticano a fidarsi di persone in loco…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Sartori alla Roma? Ottimo professionista, un taciturno che va per conto suo, spigoloso come carattere, non gli puoi contestare quasi niente. Staremo a vedere. Le Fee è stato il primo acquisto della scorsa estate, speriamo che la sessione invernale sia molto diversa. Il suo acquisto e quello di Soulè hanno fatto sì che il mercato della Roma fosse molto complicato…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Qualcuno italiano che capisca e abbia i contatti ci deve essere, e se la Roma prende Sartori fa un bel passo avanti. Puoi prendere pure 10 giocatori stranieri, ma devi avere la residenza qua, perchè qua hai i contatti. Per me sarebbe una mossa giusta…”

