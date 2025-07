Calciomercato Roma, giallorossi su Ghilardi per la difesa: superata la concorrenza del Betis

In casa Roma si lavora intensamente per cercare di consegnare a Gasperini i primi acquisti di questo calciomercato. I giallorossi si stanno concentrando su più fronti, e per quanto riguarda la difesa, rivela Gianluca Di Marzio, può essere Daniele Ghilardi il nuovo centrale.

Nelle scorse ore è stata infatti presentata al Verona un’offerta per il difensore classe 2003, che è la prima scelta per la retroguardia giallorossa.

La Roma, racconta Di Marzio, ha superato la concorrenza del Betis, che nell’ultima settimana ha effettuato un importante pressing per lui.

Fonte: Gianlucadimarzio.com