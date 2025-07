Pellegrini, via all’operazione riscatto. A Trigoria ci credono e il ct lo chiama

Lorenzo Pellegrini torna a Trigoria. Dovrà essere l’anno del riscatto, quello in cui riuscirà a riprendersi il posto da titolare nella Roma e in Nazionale, scrive oggi Il Messaggero (G. Lengua).

Il ct Rino Gattuso lo ha chiamato nei giorni scorsi per interessarsi del suo recupero. Un segnale di incoraggiamento per un calciatore di grande qualità ma che negli ultimi mesi ha perso il sorriso. Nei giorni scorsi si e sottoposto a una settoplastica per la riduzione di una vecchia frattura al naso, per questo non ha preso parte ai primi giorni di ritiro. Ma comunque non si sarebbe potuto allenare perché deve ancora recuperare dalla lesione muscolare per la quale si è operato in Finlandia.

Prima di rientrare in gruppo, dovrà passare almeno un mese, mentre a partire dai primi giorni di agosto dovrebbe cominciare la preparazione atletica. Il ritorno in campo è previsto per settembre ma senza fretta. Il percorso sarà svolto con attenzione per evitare recidive: prima fisioterapia ed esercizi per non perdere il tono muscolare, poi allenamenti leggeri in piscina e in palestra, poi tornerà a correre.

