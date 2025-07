Sterzata Massara: molla Rios e chiude per El Aynaoui

Serviva una sterzata. Netta, decisa. Perché l’empasse nel quale era piombato il mercato della Roma non solo iniziava a innervosire la piazza ma inevitabilmente cominciava a lasciare perplesso anche Gasperini, scrive l’edizione odierna de Il Messaggero (S. Carina).

Massara ha aspettato, ha negoziato, ha rilanciato ma poi, una volta capito che per Rios – l’obiettivo numero uno del centrocampo – il Palmeiras continuava a fare muro, ha virato decisamente su El Aynaoui, 25 anni marocchino del Lens. L’intesa di massima tra le società era stata già trovata un paio di giorni fa.

Ieri, dopo l’ennesimo no del club brasiliano all’ultima proposta messa sul piatto dalla Roma (26 milioni più 4 di bonus), la decisione di richiamare il Lens e dar seguito alla formalizzazione dell’acquisto che avverrà in giornata. Gasp è pronto quindi ad abbracciare il primo acquisto della sua nuova gestione in giallorosso.

El Aynaoui è un centrocampista box to box come il calciatore del Palmeiras, capace di verticalizzare, bravo nel pressing e negli inserimenti da dietro ma probabilmente più tattico e meno estroso rispetto al colombiano. Lo scorso anno il Monaco era andato vicinissimo ad acquistarlo ma il ragazzo non aveva superato le visite mediche per un problema al collaterale del ginocchio che aveva deciso di non operare. Questo non gli ha precluso però di disputare un’ottima annata e finire nel mirino di Massara che lo ha scelto vista l’impossibilità di arrivare a Rios.

Fonte: Il Messaggero