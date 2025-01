Calciomercato Roma, Hermoso a un passo dal Bayer Leverkusen: il difensore non parte per Udine

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Mario Hermoso è molto vicino a concludere già la sua breve esperienza in giallorosso: il difensore spagnolo, poco utilizzato dal nuovo tecnico Claudio Ranieri, è a un passo dal trasferimento al Bayer Leverkusen.

I colloqui tra il difensore, il club tedesco e la Roma stanno andando avanti da giorni e ora l’accelerata finale sembra prossima, tanto è vero che il centrale spagnolo non è stato nemmeno convocato da mister Ranieri per la trasferta di domani contro l’Udinese, segnale che la fumata bianca è ormai questione di poco.

Mario Hermoso si era trasferito alla Roma la scorsa estate a parametro zero e ha firmato un contratto con i giallorossi fino al giugno del 2027. Per i giallorossi tutto quello che sarà incassato sarà plusvalenza. Resta da capire se Ghisolfi ha già pronto un suo sostituto per rinforzare la retroguardia giallorossa.

